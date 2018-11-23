Победителя турниров «Большого шлема» арестовали за избиение в США

Обладателя двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Джастина Гимелcтоба арестовали в США по подозрению в избиении человека.

Как сообщает «Газета.ру», 41-летний теннисист напал на своего друга Рэнделла Кэплэна и нанес тому порядка 50 ударов, после чего скрылся с места происшествия.

Нападение произошло в ночь на Хэллоуин. На теннисисте был костюм из фильма «Лучший стрелок». Кэплэн распознал спортсмена по голосу.

Отмечается, что причиной нападения могла стать ревность к бывшей жене. Полиция задержала спортсмена. Однако позже он был отпущен под залог.

8 ноября полиция в США предъявила обвинение 11-летней девочке за то, что она намеренно подкладывала иголки в конфеты для Хеллоуина.