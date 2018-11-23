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Победителя турниров «Большого шлема» арестовали за избиение в США

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Фото: ТАSS/Mal Taam
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Обладателя двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Джастина Гимелcтоба арестовали в США по подозрению в избиении человека.

Как сообщает «Газета.ру», 41-летний теннисист напал на своего друга Рэнделла Кэплэна и нанес тому порядка 50 ударов, после чего скрылся с места происшествия.

Нападение произошло в ночь на Хэллоуин. На теннисисте был костюм из фильма «Лучший стрелок». Кэплэн распознал спортсмена по голосу.

Отмечается, что причиной нападения могла стать ревность к бывшей жене. Полиция задержала спортсмена. Однако позже он был отпущен под залог.

8 ноября полиция в США предъявила обвинение 11-летней девочке за то, что она намеренно подкладывала иголки в конфеты для Хеллоуина.

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«Мертвые» вышли на улицы городов Мексики — там, как и в большинстве стран Южной Америки, 1 ноября отмечают День мертвых, история которого восходит ко временам ацтеков. Впрочем, несмотря на обилие кладбищенской символики на улицах, градус веселья скорее говорит о триумфе жизни. Как проходило празднование в этот раз, можно увидеть в галерее «Известий»
Фото: TASS/AP/Rodrigo Abd
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Центральным событием праздника для мексиканцев является Ла Катрина. Это тематический парад, главным героем которого является Катрина — женский скелет, украшенный кокетливым гримом и одетый по моде начала XX столетия
Фото: REUTERS/Daniel Becerril
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Впервые Катрина появилась на одной из гравюр начала прошлого века, но теперь все участники парада стараются так или иначе воссоздать ее образ
Фото: REUTERS/Daniel Becerril
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В стране существует целый культ Санта Муэрте — божества, которое символизирует смерть. К празднику люди изготавливают его фигуры, чтобы украсить ими улицы и подъезды домов
Фото: Global look Press/DPA/Gerardo Vieyra
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В дни праздника фигурам Санта Муэрте, выставленным на улицах, приносят жертвоприношения. Исключительно невинные — в основном люди несут конфеты и сладости
Фото: Global look Press/DPA/Gerardo Vieyra
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Один из участников перед началом парада Ла Катрина
Фото: REUTERS/Daniel Becerril
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Считается, что обилие символики, связанной со смертью, должно помочь душам ушедших, которые в эти дни приходят навестить своих родных, почувствовать себя «как дома»
Фото: TASS/AP/Rodrigo Abd
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Центральные улицы и площади мексиканских городов в эти дни украшают арт-инсталляции, посвященные теме смерти
Фото: REUTERS/Henry Romero
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Само шествие проходит в ночь на 2 ноября — при этом напоминает оно веселый карнавал, а вовсе не траурную процессию
Фото: TASS/EPA/Alonso Cupul
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Тогда же люди отправляются на кладбища, чтобы навестить могилы близких — их к празднику тоже богато украшают цветами и свечами
Фото:
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Визит на могилы родственников — целое событие. Туда приходят семьями и даже приводят музыкантов. Праздник продлится до конца выходных, продолжат отмечать его уже за семейными застольями. Чтобы души близких тоже могли присоединиться, подходы к дому украшают свечами: считается, что так умершие не смогут заблудиться
Фото: REUTERS/Andres Stapff
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