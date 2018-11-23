ФСО отказалась комментировать появление военных вертолетов над Кремлем

Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России отказался комментировать появление военных вертолетов, вылетающих с территории Кремля. Об этом сообщили «РИА Новости».

22 ноября москвичи и гости столицы стали свидетелями полета над Кремлем двух вертолетов. В Сети появились фотографии и видео, на которых видно, как две военные винтокрылые машины поднимаются с территории Кремля и пролетают над центром города.

Накануне экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, заступили на дежурство в Арктической зоне.