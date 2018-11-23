Главный прокурор Греции заинтересовалась делом «особо опасной» уборщицы

Прокурор Верховного суда Греции Ареопага Ксени Димитриу затребовала дело уборщицы, которую приговорили к 10 годам тюрьмы за подделку свидетельства о школьном образовании. Женщина указала в документе шесть законченных классов вместо пяти.

Как передает Афинское агентство новостей, женщина решилась подделать документ в 1996 году, когда участвовала в конкурсе на замещение должности уборщицы в одной из школ. По словам нарушительницы, в тот момент она остро нуждалась в работе, чтобы прокормить детей и мужа-инвалида.

Суд первой инстанции в Волосе приговорил женщину к 15 годам тюрьмы, обвинив в мошенничестве и нанесении ущерба государству на €120 тыс., именно такую сумму заработала уборщица за 20 лет. После апелляции тюремный срок «особо опасной» преступницы сократили до 10 лет.

История вызвала волну общественной критики в Греции, после чего главный прокурор страны затребовала решение суда, чтобы начать процесс для его отмены. Уточняется, что Димитриу рассмотрит также необходимость дисциплинарного наказания судей.

В сентябре 64-летнего пенсионера из Перми приговорили к условному сроку в один год с испытательным сроком в год за культивирование мака на огороде. По данным гособвинения, у пенсионера на огороде было 467 кустов запрещенного растения. Сам подсудимый утверждал, что мак вырос случайно из семян, завезенных на участок с новым грунтом.