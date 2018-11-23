Саркози рассказал о многолетней дружбе с Путиным

Экс-президент Франции Николя Саркози во время визита в Москву рассказал о возросшем престиже России в мире, а также заявил, что всегда был другом российского лидера Владимира Путина. В столице бывший глава Франции посетил предновогодний прием Российского фонда прямых инвестиций.

«Вы живете здесь, вы русские и вы даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж и ваш имидж изменился на международной арене», — цитирует выступление Саркози «РИА Новости».

Экс-президент Франции назвал Россию «могущественной державой», отметив, что она знает своем место в мире и свою судьбу.

«В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия», — добавил Саркози.

Николя Саркози — 23-й президент Французской Республики. Он возглавлял страну с 2007 по 2012 год. В последнее время французский политик выступал с критикой санкций Запада в отношении России, настаивая на их неэффективности. По мнению Саркози, ограничения привели к «непредвиденному эффекту», в результате которого Москва стала отдаляться от Европы и сближаться с Пекином.