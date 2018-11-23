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В ООН заявили о критическом содержании углекислого газа в атмосфере

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Уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является компетентным органом ООН.

В выпущенном ВМО бюллетене говорится, что в прошлом году средняя концентрация CO2 достигла 405,5 ppm (единиц на миллион). Годом ранее этот показатель составлял 403,3 ppm, а в 2015 — 400,1 ppm.

«Возможности действий (по уменьшению содержания газа в атмосфере — ред.) уже почти нет», — заявил глава организации Петтери Таалас.

Он добавил, что при увеличении концентрации углекислого газа и других вредных веществ в атмосфере, изменения климата будут иметь «все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле».

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил сомнения в феномене глобального потепления из-за надвигающихся на северо-восток страны холодов.

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