Трамп допустил заключение торговой сделки с Китаем на саммите G20

Президент США Дональд Трамп не исключил, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе может заключить торговую сделку с Китаем.

«Я могу сказать, что Китай очень хочет заключить торговую сделку из-за пошлин. <...> Если у нас получится ее заключить, мы это сделаем», – цитирует американского лидера Reuters.

Обострение в торговых отношениях Соединенных Штатов и КНР началось после выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности.

Вашингтон в июле увеличил размер пошлин до 25% на китайские товары общим объемом $50 млрд. Китай ответил симметрично. 24 сентября власти США ввели ввозные пошлины на китайские товары на $34 млрд. В ответ Китай ввел пошлины на $16 млрд.

16 ноября министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что продолжение торговой войны между США и Китаем грозит всем странам, в том числе европейским, и станет «самоубийством для всей мировой экономики». По его мнению, Китай должен пойти на ряд уступок.