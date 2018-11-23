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Минобороны позволят самостоятельно регистрировать лекарства

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Минобороны будет самостоятельно регистрировать лекарства для Вооруженных сил России. Речь идет об отечественных и зарубежных медикаментах, предназначенных для профилактики и лечения недугов, вызванных воздействием вооружения, а также химических, биологических или радиационных факторов.

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Кроме того, ведомство сможет создавать медицинские подразделения без лицензии Минздрава в военное время или при ликвидации последствий ЧС. Соответствующие поправки предложили внести в законы «Об обороне» и «Об обращении лекарственных средств».

По мнению экспертов, изменения позволят оперативно обеспечить войска современными фармпрепаратами, а также сберечь секретные разработки военных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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