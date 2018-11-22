Более 20 спортивных кортов откроют в Иркутске к 1 декабря

В Иркутске к первому дню зимы планируют открыть 24 муниципальных хоккейных и детских спортивных кортов. На данный момент Иркутский городской спортивно-методический центр (ГСМЦ) завершает подготовку льда на объектах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Дмитрий Эверт, специалисты ГСМЦ приступили к заливке льда с наступлением устойчивых отрицательных температур. Из запланированных 24 кортов работы завершены на 10, на остальных подготовку льда должны завершить к 1 декабря 2018 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Все спортивные объекты оборудованы раздевалками, за каждым закреплен инструктор спортивно-методического центра. Отмечается, что посетить корты может любой желающий.

Помимо этого, более 20 катков планируют залить на территории школ города.