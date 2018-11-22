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Открытие главного катка Хабаровска состоится в начале декабря

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В Хабаровске в первых числах декабря состоится грандиозное открытие катка на городской набережной. В мероприятии будут задействованы спортивные и творческие коллективы Хабаровска.

Как сообщили ИА AmurMedia в КГУП «Недвижимость», спецтехника по заливке самой масштабной ледовой площадки города начала работать с наступлением стабильной отрицательной температуры. Для прочности будет сделано несколько слоев, а в ледяное покрытие планируется уложить разноцветную подсветку. После этого специалисты зальют еще несколько слоев.

Отмечается, что каток будет залит только там, где уложен асфальт. Дорожки из брусчатки останутся нетронутыми. Сам каток будет работать в круглосуточном режиме с несколькими перерывами, которые необходимы на дополнительную заливку и шлифовку, чтобы сохранить качество льда. Также планируется организовать хоккейную площадку.

Открытый каток на набережной Хабаровска является самым большим бесплатным катком на Дальнем Востоке. Торжественная церемония открытия состоится в начале декабря.

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