Посол Украины в Германии ответил на призывы закрыть сайт «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец».

В своей статье в газете Die Welt он заявил, что этот сайт не контролируется властями и является сугубо частным. При этом он отметил, что Киев готов к диалогу на эту тему.

15 ноября стало известно, что МИД Германии осудил деятельность сайта «Миротворец» и призвал Украину удалить скандально известный веб-ресурс.

Украинский сайт «Миротворец» позиционируется как база данных, в которой публикуются персональные данные журналистов, деятелей культуры и политиков разных стран, которые, по мнению администраторов портала, «провинились» перед Киевом.

К примеру, туда внесли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в антиукраинской пропаганде.

«Миротворец» не имеет официального статуса, однако на практике украинские пограничники не пускают внесенных в список людей на территорию страны.