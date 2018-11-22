Прямой эфир

Байкальский международный салон образования открылся в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый Байкальский международный салон образования (БМСО) открылся в Иркутске в четверг, 22 ноября. В мероприятии примут участие более восьми тыс. человек, из которых шесть тысяч представляют профессиональную аудиторию и 2 тыс. — это школьники и студенты.

Целью проведения Салона, темой которого стала «Доступность. Качество. Непрерывность», является развитие экосистемы образования. В рамках мероприятия от 100 экспонентов будут представлены новые современные технологии обучения, готовые решение для создания современной образовательной инфраструктуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Официальными языками Салона выбраны русский и английский языки. Деловая программа включает более 200 мероприятий при участии федеральных спикеров. Помимо представителей сферы образования, в Салоне примут участие профессиональные сообщества Республик Тыва, Бурятия, Саха (Якутия) и Башкортостан, а также Красноярского и Забайкальского края, Кемеровской области и других регионов.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что для региона проведение мероприятия такого масштаба является важным событием, которое будет способствовать внедрению в образовательные учреждения области лучших мировых практик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бондарчук обсудил работу «Индустрии» на культурном форуме в Петербурге
Стали известны темы ключевых дискуссий Российско-Британского бизнес-форума

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017