Байкальский международный салон образования открылся в Иркутске

Первый Байкальский международный салон образования (БМСО) открылся в Иркутске в четверг, 22 ноября. В мероприятии примут участие более восьми тыс. человек, из которых шесть тысяч представляют профессиональную аудиторию и 2 тыс. — это школьники и студенты.

Целью проведения Салона, темой которого стала «Доступность. Качество. Непрерывность», является развитие экосистемы образования. В рамках мероприятия от 100 экспонентов будут представлены новые современные технологии обучения, готовые решение для создания современной образовательной инфраструктуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Официальными языками Салона выбраны русский и английский языки. Деловая программа включает более 200 мероприятий при участии федеральных спикеров. Помимо представителей сферы образования, в Салоне примут участие профессиональные сообщества Республик Тыва, Бурятия, Саха (Якутия) и Башкортостан, а также Красноярского и Забайкальского края, Кемеровской области и других регионов.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что для региона проведение мероприятия такого масштаба является важным событием, которое будет способствовать внедрению в образовательные учреждения области лучших мировых практик.