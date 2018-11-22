15-летняя студентка наняла адвокатов для защиты от родителей

15-летняя студентка екатеринбургского вуза наняла адвокатов для защиты от родителей. Девушка приехала на учебу из Магнитогорска против воли взрослых, которые хотят вернуть дочь домой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ 22 ноября.

Сообщается, что адвокат назвал действия родителей неправомерными. В инциденте разбираются уполномоченные по правам ребенка Свердловской и Челябинской областей.

Отмечается, что девушка не желает насильно жить в Магнитогорске. Студентка заявила, что родители неоднократно били ее дома.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец на встрече «Роль студенческих СМИ в развитии культуры, спорта и туризма» предложила ввести льготные билеты для путешествия студентов по стране.

«Для проезда по России студенты, наша молодежь должна иметь очень серьезную дотацию, чтобы иметь возможность посмотреть, увидеть, услышать и понять», — заявила вице-премьер.