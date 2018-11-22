МФО стали чаще выдавать россиянам займы

Микрофинансовые организации (МФО) стали чаще одобрять россиянам займы. В первом полугодии 2018-го доля отказов в выдаче кредитов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 69 до 61,1%. Такая информация содержится в расчетах Объединенного кредитного бюро (ОКБ), подготовленных для «Известий».

Эксперты поясняют, что банки по-прежнему предпочитают клиентов с «хорошей» кредитной историей, отказывая даже в случае небольшой просрочки в прошлом. В связи с этим заемщики вынуждены обращаться в МФО. Кроме того, рост выданных микрокредиторами ссуд связан с намерением ЦБ установить максимальный размер задолженности.

Эксперты отмечают, что в будущем подобная ситуация может неблагоприятно сказаться на состоятельности граждан и деятельности микрофинансовых организаций.

Подробнее — в материале «Известий»: «Мал и дорог: микрокредиторы стали чаще одобрять россиянам займы».