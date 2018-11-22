Пользователи Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на игральной карте

Пользователь Twitter показал своим подписчикам оптическую иллюзию, которую заметил на бубновой восьмерке из колоды игральных карт. За несколько дней его пост набрал более 100 тыс. лайков и почти 40 тыс. ретвитов.

«Сколько вам было лет, когда вы впервые увидели восьмерку в расстоянии между символами масти?» — подписал пользователь с ником PinketyPlink фото с игральной картой.

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? 😯 pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu — Plink (@PlinketyPlink) 17 ноября 2018 г.

Комментируя пост, сотни пользователей заявили, что никогда в жизни даже не обращали на это внимание. Кто-то сказал, что не замечал спрятанную на карте «восьмерку», несмотря на любовь к азартным играм, а другие так и не смогли разглядеть цифру, про которую говорит PinketyPlink.

Однако несколько комментаторов все-таки отметили, что для них оптическая иллюзия не стала новостью.

12 ноября сообщалось, что в Йельском университете создали оптическую иллюзию и красной и синей точками и предложили выяснить, какая из них «преследует» другую. Видео вызвало споры в соцсетях: одни пользователи полагали, что синяя точка спешит за красной, другие высказывались в пользу противоположного варианта.