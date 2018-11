Пользователи Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на игральной карте

Пользователь Twitter показал своим подписчикам оптическую иллюзию, которую заметил на бубновой восьмерке из колоды игральных карт. За несколько дней его пост набрал более 100 тыс. лайков и почти 40 тыс. ретвитов.

«Сколько вам было лет, когда вы впервые увидели восьмерку в расстоянии между символами масти?» — подписал пользователь с ником PinketyPlink фото с игральной картой.

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? 😯 pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu