Прямой эфир

Пользователи Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на игральной карте

0
Фото: twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователь Twitter показал своим подписчикам оптическую иллюзию, которую заметил на бубновой восьмерке из колоды игральных карт. За несколько дней его пост набрал более 100 тыс. лайков и почти 40 тыс. ретвитов.

«Сколько вам было лет, когда вы впервые увидели восьмерку в расстоянии между символами масти?» — подписал пользователь с ником PinketyPlink фото с игральной картой.

Комментируя пост, сотни пользователей заявили, что никогда в жизни даже не обращали на это внимание. Кто-то сказал, что не замечал спрятанную на карте «восьмерку», несмотря на любовь к азартным играм, а другие так и не смогли разглядеть цифру, про которую говорит PinketyPlink.

Однако несколько комментаторов все-таки отметили, что для них оптическая иллюзия не стала новостью.

12 ноября сообщалось, что в Йельском университете создали оптическую иллюзию и красной и синей точками и предложили выяснить, какая из них «преследует» другую. Видео вызвало споры в соцсетях: одни пользователи полагали, что синяя точка спешит за красной, другие высказывались в пользу противоположного варианта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые раскрыли секрет самой известной оптической иллюзии
Оптическая иллюзия с котом позабавила пользователей соцсетей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017