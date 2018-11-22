МИД назвал обманом мирового масштаба расширение НАТО на восток

Руководство НАТО ввело в заблуждение СССР и все мировое сообщество, продолжив расширение военного присутствия Североатлантического альянса на восток, несмотря на договоренности с Москвой. Об этом в четверг, 22 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это был обман мирового масштаба», — цитирует дипломата телеканал «Звезда».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, главными действующими лицами в этом вопросе стали как отдельные личности, так и целые политические группировки.

Захарова призвала мировое сообщество обратить внимание на то, какой удар по международной стабильности наносят Соединенные Штаты и их союзники.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду безотлагательно проголосовать за законопроект, которым в конституции закрепится курс государства на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Конституционный суд признал документ соответствующим основному закону страны, и теперь парламент может проголосовать за проект в первом чтении.

По словам Порошенко, после вступления Украины в ЕС и НАТО завершится проект Евросоюза, а Североатлантический альянс получит «одну из самых сильных армий на континенте», которая будет защищать «Запад и западные ценности» от России.