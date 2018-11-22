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В Китае обнаружили фабрику по производству контрацептивов из старых презервативов

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Фото: Global Look Press/DPA/Henning Kaiser
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В Китае в провинции Хэнань полицейские обнаружили фабрику по производству контрафактных презервативов Durex. Об этом 22 ноября сообщает Daily Mail.

Во время экспертизы выяснилось, что контрацептивы делали из некачественных материалов, а часть из них была изготовлена из использованных презервативов.

Отмечается, что всего правоохранители изъяли около 500 тыс. коробок с подделкой. Преступники сбывали свой товар в магазинах, отелях и торговых автоматах по всему региону. Злоумышленникам грозят тюремные сроки до 4 лет с конфискацией имущества.

21 июля стало известно, что жительницы Швеции пожаловались на широко разрекламированное мобильное приложение для контрацепции, использование которого стало причиной незапланированной беременности.

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