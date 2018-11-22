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Тур по следам Великого шелкового пути готовят в Волгоградской области

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Новый туристический маршрут Волгоградской области станет частью комплексного плана по развитию межрегиональных проектов в сфере туризма. Он проходит по следам Великого шелкового пути, где в этом году прошли экспедиции музея-заповедника «Старая Сарепта».

Экспертам предстоит определить будущие остановки для путешественников, подготовить специалистов и определить турагентства — партнеров проекта, сообщает ресурс novostivolgograda.ru. По информации облкомкультуры, есть договоренности о создании совместных туристических программ казачьей тематики между Волгоградской, Ростовской и Свердловской областями, ведется работа по созданию совместного маршрута с ростовчанами «Левый берег Дона».

Министерство культуры России и Федеральное агентство по туризму утвердили план проекта «Восточное кольцо России», которое соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона. Уже разработано семь маршрутов. Предполагается создание специальной карты гостя, которая позволит экономить на основных объектах.

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