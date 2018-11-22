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Психологи сравнили влияние соцсетей с зависимостью от табака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Facebook и другие социальные сети могут существенно увеличить уровень депрессии и одиночества у подростков. Об этом рассказал телеведущий канала Fox News Такер Карлстон.

По его словам, один из инвесторов Facebook Шон Паркер в прошлом году заявил, что компания намеренно сделала сайт таким, чтобы он вызывал зависимость у пользователей. Новое исследование психологов Пенсильванского университета (США) показывает, что социальные сети повышают уровень депрессии и одиночества. Это оказывает куда более негативное влияние на подростков, чем табачная индустрия, однако IT-компании в отличие от производителей сигарет остаются безнаказанными.

«Совет номер один, который я даю на эту тему на своих лекциях. Мы превратились в общество… где каждый делает то же, что и все остальные. Например, средний возраст, когда дети получают свой первый смартфон, — пятый класс», — рассказал в интервью каналу автор книги «Нет подключения: как отсоединить наших детей, отвлеченных цифровыми технологиями» Том Керстинг 19 ноября.

По его словам, родители покупают своим детям смартфоны, где установлены социальные сети, уже в пятом классе, но только потому, что хотят быть «как все». Керстинг добавил, что число самоубийств среди подростков выросло на 70% с 2006 года, и это можно косвенно связать с использованием соцсетей.

14 ноября клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс заявил, что реакция человеческого мозга на поступающую из соцсетей информацию является причиной психологического дискомфорта пользователей. По его словам, чем активнее человек пользуется соцсетями, тем «депрессивнее» себя ощущает без них.

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