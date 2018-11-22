Всероссийский конкурс балалаечников пройдет в Казани

В Казани 24 и 25 ноября пройдет VI Всероссийский конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей народных инструментов «Кудесница-балалайка». В Детской школе искусств № 4 соберутся 100 солистов-балалаечников и 20 ансамблей народных инструментов.

Участникам в возрасте от шести лет до 21 года приедут из 27 городов, среди которых Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород, Саратов, Уфа, Ижевск, Томск, Саранск, Киров, Ульяновск, Самара, Челябинск и т.д. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Учредителями конкурса являются Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, Казанский музыкальный колледж им. И. В. Аухадеева и ДШИ № 4 Советского района города Казани.

Балалайка наряду с гармонью стала одним из символов музыкального творчества русского народа. Характерными приемами являются бряцание и тремоло — удары указательным пальцем по всем струнам одновременно.