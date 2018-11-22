Таблички с QR-кодами установят возле 10 памятников в Пскове

У 10 памятников в Пскове до конца 2018 года появятся таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет получить информацию о туристическом объекте непосредственно на мобильный телефон. Пока такие таблички установлены у памятников «Два капитана», «Скобарь» и у памятника святой равноапостольной княгине Ольге.

Как сообщила Псковскому агентству информации глава городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь, это делается в рамках проекта «Мобильный тур», который представило управление культуры к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Они пройдут в 2019 году. Также установку табличек поддерживает проект губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018.

В начале ноября сообщалось о том, что на скульптурах в Геленджике должны появиться QR-коды. Власти города считают, что внедрение QR-кодов позволит туристам не только любоваться достопримечательностями, но и узнавать о них полезную информацию.