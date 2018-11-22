Прямой эфир

Таблички с QR-кодами установят возле 10 памятников в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У 10 памятников в Пскове до конца 2018 года появятся таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет получить информацию о туристическом объекте непосредственно на мобильный телефон. Пока такие таблички установлены у памятников «Два капитана», «Скобарь» и у памятника святой равноапостольной княгине Ольге.

Как сообщила Псковскому агентству информации глава городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь, это делается в рамках проекта «Мобильный тур», который представило управление культуры к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Они пройдут в 2019 году. Также установку табличек поддерживает проект губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018.

В начале ноября сообщалось о том, что на скульптурах в Геленджике должны появиться QR-коды. Власти города считают, что внедрение QR-кодов позволит туристам не только любоваться достопримечательностями, но и узнавать о них полезную информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Книгу о событиях 1943 года в деревне Красухе издали в Пскове
Перехватывающие парковки откроют к Ганзейским дням в Пскове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017