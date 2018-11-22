Прямой рейс соединит Россию и Эфиопию

Авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о запуске прямых рейсов между Москвой (аэропорт Домодедово) и Аддис-Абебой. Это будет единственный рейс, связывающий Россию и Эфиопию.

Полеты стартуют 5 декабря и будут выполняться три раза в неделю, говорится в пресс-релизе авиакомпании, полученном «Известиями».

В Москву Ethiopian Airlines будет летать на лайнерах Boeing-787 Dreamliner.

Россиянам для въезда в Эфиопию требуется виза. Ее можно заранее оформить в консульстве Эфиопии в Москве, либо получить по прилете в международный аэропорт Боле в Аддис-Абебе, либо оформить по интернету.