Умер двукратный олимпийский чемпион по борьбе Сослан Андиев

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной Осетии.

Спортсмен умер в возрасте 66 лет в одной из московских больниц, где находился на лечении, пишет RT. Похоронят его на родине, в Северной Осетии. О дате прощания с Андиевым сообщат дополнительно.

Как напоминает ТАСС, Сослан Андиев родился во Владикавказе и был чемпионом Олимпийских игр 1976 и 1980 годов в весовой категории более 100 кг. Спортсмен также четырежды выигрывал золото и однажды — серебро на чемпионатах мира. Также борец завоевал три золотые награды первенства Европы. Кроме того, Андиев был заслуженным тренером РСФСР и заслуженным работником физической культуры РФ. С 1990 по 1998 год он занимал должность вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), был членом исполкома ОКР.