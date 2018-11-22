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Книгу о событиях 1943 года в деревне Красухе издали в Пскове

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В Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике состоялась презентация документальной повести «Была деревня Красуха». Ее авторы — архитектор-реставратор Игорь Лагунин, а также литератор и историк Валерий Яковлев.

Как заявил на презентации директор музея-заповедника Сергей Сарченков, людям необходимо помнить такие события и передавать память о них из поколения в поколение. Эта книга написана по материалам переписки и воспоминаниям бывших жителей Красухи, их родственников, которые были свидетелями событий ноября 1943 года.

В течение двух лет поисковый отряд собирал материалы, а потом литераторы приступили к их обобщению. Всего было разослано около 100 писем бывшим жителям деревни и получено порядка 70 ответов. Прочитать книгу можно во всех библиотеках Псковской области.

Как напоминает Псковская лента новостей, 27 ноября 1943 года недалеко от деревни Красухи была подорвана машина фашистского командования. Гитлеровцы ворвались в деревню, согнали ее жителей в сарай и подожгли. В огне погибли 280 детей, стариков и женщин.

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