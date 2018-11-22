Руководитель отдела науки МИЦ «Известия» выступила модератором сессии RIW

Руководитель отдела науки и технологии МИЦ «Известия» Анна Урманцева выступила модератором в день открытия Российской интернет-недели, которая проходит с 21 по 23 ноября 2018 года в Москве. Со спикерами она обсудила одну из самых популярных тем последних лет — искусственный интеллект и нейросети. Среди спикеров были президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, руководитель разработки платформы видео и лента «Одноклассники» Александр Тоболь, руководитель DataSine Игорь Волжанин, руководитель Voximplant Алексей Айларов и директор по продукту CarPrice Роман Абрамов.



Докладчики рассказали про искусственную интуицию и интеллект, который определяет, кому и какой продукт предложить, голосовые помощники и даже про то, что сегодня можно предсказать, с какой вероятностью клиент продаст свой автомобиль, если он записался на аукцион в определенное время и с определенного мобильного устройства.



Российская интернет-неделя (RIW) уже более 10 лет собирает на одной площадке представителей крупнейших IT-компаний и стартапов, государства и бизнеса. Посетителей выставки Internet EXPO ждет аллея инноваций UpStart и новые продукты от крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. В этом году на RIW выступят свыше 700 российских и зарубежных спикеров и экспертов — трехдневная программа RIW 2018 включает более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов.

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