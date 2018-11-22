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Учебный криминалистический комплекс открыли в «Артеке»

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В международном детском центре «Артек» появился учебный криминалистический комплекс. Его открыл Следственный комитет РФ в рамках ранней профориентационной работы с детьми.

Криминалистический комплекс начал работать в «Артеке» с 21 ноября. Он состоит из класса криминалистики и двух криминалистических полигонов. Комплекс должен стать базой для проведения занятий с подростками в рамках программы «Юный следователь». Сотрудники СКР будут учить детей начальным навыкам работы с криминалистической техникой.

Как сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на ведомство, программа «Юный следователь» успешно работает в ведущих детских центрах страны. В частности, в «Артеке» такая программа была запущена в 2016 году. Следственный комитет вошел с ней в топ-20 лучших партнеров по организации летнего отдыха.

3 сентября сообщалось, что американские СМИ признали отсутствие шансов у Украины вернуть Крым.

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