Факелоносцы пробегут более 6 км с огнем Универсиады во Владивостоке

Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады пронесут по улицам Владивостока в субботу, 24 ноября. Эстафета пройдет в центре города и в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Забег от кинотеатра «Уссури» откроет врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Городская часть завершится возле Владивостокского цирка и далее переместится на остров Русский в кампус ДВФУ, где во время финального праздника состоится зажжение городской чаши огня. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала заместитель генерального директора АНО «Дирекция Красноярск 2019» Стелла Алексеева, для эстафеты в Красноярске были изготовлены специальные факелы. Их вес составляет 1,9 кг, и они могут гореть при любых погодных условиях.

В общей сложности в эстафете примут участие 25 человек из Приморья, каждый из которых пробежит чуть более 200 м. Из Владивостока огонь Универсиады отправится в Иркутск.