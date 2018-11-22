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Двое из четырех погибших при пожаре в Туле детей были приемными

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Женщина, которая пострадала в результате серьезного пожара в Туле, воспитывала приемных детей. Причину возгорания, из-за которого погибли четверо несовершеннолетних, установят в ходе экспертизы.

По данным правоохранительных органов, при пожаре погибли две родные дочери тулячки, приемный сын и приемная дочь. Еще трое приемных детей сейчас находятся в специализированных детских учреждениях. У пострадавшей женщины диагностированы ожоги II и III степеней, она госпитализирована.

При осмотре сгоревшей квартиры предварительно сделан вывод, что очаг возгорания находился в детской комнате. Точную причину пожара будут устанавливать эксперты. Уже исключена версия о неисправности электрооборудования, сообщает ИА «Тульские новости».

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире в Гарнизонном проезде в Туле. К моменту прибытия медиков скончались четверо детей, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. После пожара в доме восстанавливают газоснабжение и электроснабжение, управляющая компания проведет косметический ремонт подъезда.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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