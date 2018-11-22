Депутаты продлили заморозку накопительной части пенсии

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон о продлении срока заморозки накопительной пенсии россиян до 2021 года. Принятыми мерами уменьшится трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд в том же году на сумму больше 609 млрд рублей.

Закон установил обязанность Пенсионного фонда вести учет взносов на обязательное пенсионное страхование, «исходя из того что они полностью идут на финансирование страховой пенсии».

Когда ввели мораторий

Мораторий на формирование пенсионных накоплений власти страны ввели в 2014 году. Гражданам, у которых заморозили эту часть пенсии, накопления пересчитали в пенсионные коэффициенты.

Четыре года назад меру рассматривали в качестве временной, пишет «Газета.ру». Она была призвана помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров. С тех пор мораторий несколько раз продлевался. В 2017 году его продлили сразу на три года — до 2020 года.

Распоряжение накопительной частью пенсии

До заморозки накопительной части пенсии россияне могли распорядиться ею самостоятельно. Вариантов было несколько: сформировать собственные пенсионные накопления, передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета страховой пенсии.

Не полученные накопления в случае преждевременной смерти могли получить наследники.