В Госдуме оценили сообщения немецких СМИ о «борщевичном бедствии» России

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил сообщения немецких СМИ о том, что борщевик стал настоящим стихийным бедствием для России и занял территорию уже более 1 млн га.

Ранее в ноябре о «борщевичном бедствии» написала немецкая газета Suddeutsche Zeitung. По словам журналистов, данная проблема вынудила Московскую область ввести штрафы для владельцев участков, которые не ведут борьбу с борщевиком.

«Это завезенное в нашу страну растение, которого примерно 70 различных видов, действительно доставляет неприятности, но утверждать, что оно представляет серьезную опасность, я бы не стал», — сказал Онищенко журналистам «Федерального агентства новостей».

По его словам, немецкие журналисты ситуацию явно утрируют, однако с этой проблемой необходимо бороться. Депутат напомнил, что в стране было несколько программ по ликвидации борщевика, однако они не имели успеха из-за несовершенства применяемых методов и нарушений предложенной технологии.

Немного истории

Немецкие журналисты в своей статье отмечают, что борщевик был искусственно завезен на территорию нынешней центральной части России. Это произошло примерно в 1950-х годах прошлого века, когда борщевик начали выращивать в качестве корма для коров.

Вскоре разведение борщевика в СССР забросили, так как из-за его употребления портилось качество молока — оно становилось горьким. Однако к тому времени сорняк уже значительно разросся и стал приносить много хлопот. Дело в том, что иногда эти растения достигают нескольких метров в высоту, из-за чего у других представителей флоры почти нет шансов. Кроме того, сок борщевика вызывает серьезные ожоги. Если же пораженным оказался большой участок кожи, то это может спровоцировать интоксикацию, повышение температуры, отек и головную боль.

Проблема не только в России

В своей статье журналисты не отрицают, что проблема также касается и стран Европы: Польши и самой Германии. Сообщается также, что в Европу борщевик прибыл в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел Меттерниху. С этим утверждением не согласился доктор биологических наук Сергей Ижевский.

«Я впервые слышу о том, что борщевик связан с Александром I, похоже на анекдот. Это результат интродукции и никакого отношения к Александру I не имеет», — сказал эксперт журналистам телеканала RT.

Он отметил, что в Россию борщевик попал сразу после войны, когда стали строить громадные коровники и нужен был дополнительный корм. При этом в Европу, по его словам, растение никто не завозил.

Как бороться

Статью немецких журналистов прокомментировал и директор совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Он отметил, что проблема, связанная с распространением борщевика, действительно есть. Однако речи о его распространении на территории более 1 млн га не идет.

«Знаете, какой метод борьбы с ним? Нужно сделать все территории культурными, то есть пахать и сеять», — сказал Грудинин в интервью НСН.

Специалисты также советуют данный способ для борьбы с борщевиком. При этом использовать рекомендовано быстрорастущие растения с большим количеством семян. Для этой роли хорошо подойдут кострецы и бобовые культуры. Для большего эффекта сам сорняк советуют выкапывать и сжигать.

Есть ли штрафы

В Московской области с 1 ноября 2018 года действительно ввели штрафы для владельцев участков, которые не ведут борьбу с борщевиком. За нарушение этой нормы для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс., а для организаций — от 150 тыс. до миллиона.

По данным РЕН ТВ, первый штраф в размере 400 тыс. рублей получила компания «Юниор». На ее земле было обнаружено 7 га сорной растительности, включая борщевик разного вида.

Для борьбы с этим ядовитым растением на 2018 год выделено 300 млн рублей. По данным властей, в Подмосковье сорняком заросло более 32 тыс. га.