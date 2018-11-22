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Предприятие наказали за разлившуюся ртуть в Брянской области

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Предприятие коммунального хозяйства в Брянской области оштрафовали за ЧП с ртутью. Вещество разлилось в помещении предприятия, что привело к загрязнению ангара.

По данным прокуратуры, разлив ртути произошел в поселке Глинищево. В ходе проверки правоохранительные органы пришли к выводу, что сельская администрация не обеспечила безопасное хранение опасных отходов. В результате произошло загрязнение кирпичного ангара, для жизни и здоровья людей была создана угроза. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало коммунальное предприятие на 100 тыс. рублей. Кроме того, природоохранная прокуратура проверит организацию сбора и хранения ртутьсодержащих ламп на территории всех сельских поселений Брянской области.

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