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Путин поправил сделавшего неверное ударение в слове курсанта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин поправил курсанта, который сделал неправильное ударение в слове «обеспечение». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Российский лидер вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу осмотрел военный технопарк «Эра» в Анапе. В библиотеке им показали электронную версию толкового словаря живого великорусского языка Даля, открыв его на странице со словом «обеспечение».

Позже один из курсантов, общаясь с президентом, ошибся в ударении в этом слове. «У Даля написано — обеспЕчение», — поправил курсанта Путин и улыбнулся.

Главе государства рассказали, что электронное хранилище вмещает более 10 млн книг, а также на примере поиска тома «Истории государства Российского» показали, как при помощи электронной сети найти нужный фолиант Карамзина в различных библиотеках страны, не выходя из технопарка.

13 ноября сообщалось, что резиденты столичных технопарков получат дополнительные льготы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичные власти реализуют совместно с «Роскосмосом» большую программу — создание мощнейшего космического центра, а в ближайшее время будет принято решение о возможности предоставлять резидентам компенсации затрат на лизинг оборудования.

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