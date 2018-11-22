Московские парки откроют зимний сезон представлениями на льду

Зимний сезон в крупных столичных парках откроется 22 ноября представлениями на льду. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Помимо ледового представления, для гостей парков подготовили мастер-классы, концерты и дискотеки. В частности, 22 ноября открывается один из главных катков столицы — в парке Горького. Его площадь составляет 18 тыс. кв. м, а единовременно находиться на льду могут до 6 тыс. человек. В 2018 году каток оформлен в индустриальном стиле, главная арка входа оборудована неоновой конвейерной лентой, а рядом установлена фабричная труба. Прокатные павильоны оформили в стиле фабричных цехов. Церемония открытия начнется в 19:00 и продлится до ночи. Для гостей на катке выступят российский дуэт Tiger Balms и группа Cream Soda. Также ожидается диджей-сет от Faithless.

Также зимний сезон в этот день откроют в парках «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня» и 50-летия Октября. В «Сокольниках» устроят бал на льду под хиты рока и популярной музыки, а также викторину на знание произведений знаменитых композиторов. В «Филях» гостям покажут театрализованное шоу «Зимняя сказка» с участием профессиональных фигуристов. В Парке 50-летия октября подготовили спектакль «Снежная королева». Также посетители всех трех парков смогут принять участие в мастер-классах по фигурному катанию. После официального открытия зимнего сезона на постоянный режим работы перейдут катки в парке «Сокольники», Таганском, Измайловском, Бабушкинском парках и в саду «Эрмитаж».

Как пишет РИАМО, к 25 ноября в парках Москвы заработают уже 17 катков с искусственным льдом, а на шести площадках покататься можно будет бесплатно при наличии своих коньков, например, в парке 50-летия Октября, Гончаровском парке, Воронцовском парке, парке на улице Ангарской, парке «Дубки» и парке Северного речного вокзала. Катки с натуральным льдом заработают в столице только после наступления морозов. Отмечается, что на большинстве катков стоимость входа не превысит 350 рублей. Немного больше придется заплатить посетителям парка Горького и «Сокольников». Во всех парках действует система льгот, есть детские билеты.