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Пизанская башня выпрямилась на 4 см

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Пизанская башня выпрямилась на 4 см за последние 17 лет. Об этом написала итальянская газета Corriere della Sera.

«Как будто колокольня помолодела на два столетия», — сообщил бывший директор Высшей нормальной школы в Пизе Сальваторе Сеттиса, один из экспертов, наблюдающих за состоянием башни.

Он добавил, что ее наклон в XX веке увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа ученых проводила работы по ее стабилизации. В результате им удалось выпрямить строение приблизительно на 41 см. Однако поставить памятник архитектуры в полностью вертикальное положение вряд ли удастся, передает газета слова Сеттиса 20 ноября.

Пизанская башня — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта в Пизе. Она получила всемирную известность благодаря наклону, который стал появляться в ходе ее строительства: башня отклонилась на пять градусов, что привело к смещению ее вершины более чем на пять метров.

10 мая группа исследователей под руководством профессора Камилло Нути из университета Рома Тре раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни. Невзирая на наклон, она пережила по меньшей мере четыре сильных землетрясения с 1280 года. По словам ученых, большая высота и жесткость строения взаимодействуют с мягким грунтом в основании, благодаря чему архитектурное сооружение не резонирует с землей во время толчков.

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