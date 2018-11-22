В Новосибирске школьника наказали за аниме на заставке телефона

Завуч школы в Новосибирске заставил ученика удалить изображения аниме с телефона, объяснив это тем, что японская анимация «разрушает психику». Об этом на своей странице в Twitter написала мать школьника.

Педагог отобрал телефон ребенка во время урока и потребовал написать объяснительную. Он также отметил, что в учебном заведении действует запрет на аниме.

Мать школьника решила поинтересоваться у представителей Минобразования, действительно ли существуют рекомендации по запрету аниме в школе. В ведомстве ей сообщили, что таких советов нет, а руководство школы не имело право отнимать телефон у ученика.

«Но женщина из Минобра также доверительно поведала мне, что в аниме есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию. В Европе давно уже запретили аниме, а сходки анимешников — секта», — пишет мать ученика 21 ноября.

Она добавила, что на следующий день у нее всё же состоялся разговор с директором и завучем по воспитательной работе. Они обсудили ситуацию, и педагог принес извинения.