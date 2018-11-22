Электронный дневник станет обязательным для всех учеников Хабаровска

Все школы Хабаровска к следующему учебному году перейдут на электронные дневники. Вопросы информатизации отрасли обсудили на коллегии, в которой приняли участие учителя школ, лицеев и гимназий города.

Сейчас 36% учреждений образования продолжают дублировать электронный дневник бумажным, но к началу следующего учебного года все школы полностью перейдут на цифровые носители. Полностью переведены на электронную систему лицеи «Звездный», инновационных технологий, «Ступени» и школа № 12. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Как рассказал заместитель начальника городского профильного управления Владислав Савкин, сейчас ведется работа по подключению городских учреждений образования к единой локальной сети. На данный момент частично присоединены 20% школ. Все образовательные учреждения должны быть обеспечены современными и безопасными цифровыми технологиями к 2024 году в рамках проекта «Электронная школа».

Савкин также отметил, что для работы с цифровыми носителями преподаватели прошли специальное обучение. Сама же система состоит из ряда модулей, которые позволяют заниматься администрированием, финансовыми вопросами, составлением расписания уроков и многим другим.

Сейчас на базе «цифровых» школ проходит тестирование новой услуги — электронной записи в образовательные учреждения. После успешного тестирования у родителей учеников появится возможность записать ребенка не только в первый, но и в другие классы.