Прямой эфир

Почти 100 млн рублей потратят на новый Генплан развития Уфы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость разработки генерального плана, по которому будет развиваться столица Башкирии до 2040 года, оценили в 97 млн рублей. Именно столько готово заплатить из городского бюджета главное управление архитектуры Уфы.

Информация размещена на сайте госзакупок. Основные требования к составителям плана — обеспечение занятости населения, улучшение жилищных условий и транспортной инфраструктуры. На разработку плана отводится 550 дней, сообщает ИА «Башинформ». До этого план развития столицы респкблики корректировали лишь в 2006 году.

Ранее сообщалось о том, что в федеральную собственность могут передать часть трассы Уфа–Аэропорт от развязки с М5 «Урал» до моста через реку Белую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новогоднюю иллюминацию подготовили к запуску в Уфе
Проект «Вековые параллели» к 100-летию Башкортостана стартовал в Уфе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017