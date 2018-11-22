Почти 100 млн рублей потратят на новый Генплан развития Уфы

Стоимость разработки генерального плана, по которому будет развиваться столица Башкирии до 2040 года, оценили в 97 млн рублей. Именно столько готово заплатить из городского бюджета главное управление архитектуры Уфы.

Информация размещена на сайте госзакупок. Основные требования к составителям плана — обеспечение занятости населения, улучшение жилищных условий и транспортной инфраструктуры. На разработку плана отводится 550 дней, сообщает ИА «Башинформ». До этого план развития столицы респкблики корректировали лишь в 2006 году.

Ранее сообщалось о том, что в федеральную собственность могут передать часть трассы Уфа–Аэропорт от развязки с М5 «Урал» до моста через реку Белую.