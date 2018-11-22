Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

Железнодорожные пути к Крымскому мосту придется перепроектировать из-за обнаруженной древней усадьбы Минитра. Об этом 22 ноября сообщает RT.

Строители приняли решение сохранить древнее поселение и перенести спроектированную железную дорогу так, чтобы она его не задевала. По информации РБК, вариант нового маршрута будет располагаться на 700-900 метров южнее изначального.

При этом заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин заявил, что перенос участка трассы не повлияет на срок его сдачи, и он заработает одновременно с мостом, в декабре 2019 года.

О древней усадьбе стало известно 9 ноября. Исследователи Института археологии РАН нашли неизвестное ранее древнегреческое поселение на востоке Крыма. Манитра располагалась на площади приблизительно 5 кв. км. Там находилась жилая зона усадебного типа, а также хозяйственная зона с загонами для животных.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи будет представлять собой двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Заказчик проекта — Росжелдор, подрядчик — «Стройгазмонтаж». Стоимость работ составляет 16,95 млрд рублей. Строительство подхода должно завершиться до декабря 2019 года.