Вмерзшее в лед тело мужчины нашли в Дзержинске

Следователи выясняют причину гибели вмерзшего в лед мужчины, тело которого нашли в городе Дзержинске Нижегородской области. Установлено, что погибшим был 45-летний местный житель, злоупотреблявший спиртным. Операция по изъятию тела заняла у спасателей около трех часов. На экспертизу его повезли в льдине.

О пропаже мужчины в полицию заявили его родственники. Погибшего нашли утром 22 ноября. На его теле не было повреждений, которые свидетельствовали бы об убийстве. Причины смерти будут установлены после судмедэкспертизы, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось об убийстве предпринимателя в подмосковном городе Видное. На месте преступления нашли четыре гильзы калибра 9 мм и одну пулю. На его автомобиле также было семь сквозных повреждений на водительской и пассажирской дверях. Мужчину доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался.