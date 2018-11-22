Прямой эфир

Вмерзшее в лед тело мужчины нашли в Дзержинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи выясняют причину гибели вмерзшего в лед мужчины, тело которого нашли в городе Дзержинске Нижегородской области. Установлено, что погибшим был 45-летний местный житель, злоупотреблявший спиртным. Операция по изъятию тела заняла у спасателей около трех часов. На экспертизу его повезли в льдине.

О пропаже мужчины в полицию заявили его родственники. Погибшего нашли утром 22 ноября. На его теле не было повреждений, которые свидетельствовали бы об убийстве. Причины смерти будут установлены после судмедэкспертизы, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось об убийстве предпринимателя в подмосковном городе Видное. На месте преступления нашли четыре гильзы калибра 9 мм и одну пулю. На его автомобиле также было семь сквозных повреждений на водительской и пассажирской дверях. Мужчину доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подельник наркобарона Коротышки рассказал о запланированных им убийствах
В Ростове-на-Дону пенсионерку задержали за убийство трех человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017