Прямой эфир

Остановки из пуленепробиваемого стекла установят в Саратове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове могут появиться остановки из пуленепробиваемого стекла. Проект новых правил благоустройства обсуждался на заседании рабочей группы в городской администрации.

Норма содержится в разделе правил о покрытиях поверхностей на улицах. Вид покрытия должен быть «ремонтопригодным, экологичным и не допускающим скольжения». Все преграды в общественных местах должны быть отделены тактильной плиткой.

Что касается торговых объектов, летних кафе и остановочных павильонов, то к ним устанавливаются требования к прочности. Они должны быть из безосколочных, ударостойких материалов, с безопасными многослойными покрытиями и поликарбонатными стеклами.

Сейчас их делают из бронированного стекла. Как уточнил глава рабочей группы Дмитрий Кудинов, слова которого приводит ИА «Взгляд-инфо», это многослойное пуленепробиваемое стекло.

Летом в Якутске открыли остановку общественного транспорта, оборудованную солнечными батареями. Подобных объектов ранее в городе не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нижегородские власти выбились из графика по установке «умных» остановок
Теплоснабжение ограничили в одном из районов Саратова из-за аварии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017