Остановки из пуленепробиваемого стекла установят в Саратове

В Саратове могут появиться остановки из пуленепробиваемого стекла. Проект новых правил благоустройства обсуждался на заседании рабочей группы в городской администрации.

Норма содержится в разделе правил о покрытиях поверхностей на улицах. Вид покрытия должен быть «ремонтопригодным, экологичным и не допускающим скольжения». Все преграды в общественных местах должны быть отделены тактильной плиткой.

Что касается торговых объектов, летних кафе и остановочных павильонов, то к ним устанавливаются требования к прочности. Они должны быть из безосколочных, ударостойких материалов, с безопасными многослойными покрытиями и поликарбонатными стеклами.

Сейчас их делают из бронированного стекла. Как уточнил глава рабочей группы Дмитрий Кудинов, слова которого приводит ИА «Взгляд-инфо», это многослойное пуленепробиваемое стекло.

Летом в Якутске открыли остановку общественного транспорта, оборудованную солнечными батареями. Подобных объектов ранее в городе не было.