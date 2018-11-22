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В Кремле прокомментировали предложение Совфеда изменить условия нанесения ядерного удара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждаются ли изменения оснований для применения Россией ядерного оружия.

Таким образом он прокомментировал поступившее от Совета Федерации Совбезу РФ предложение разработать новую политику ядерного сдерживания, законодательно уточнив, при каких условиях Москва может применять ядерное оружие. Сенаторы предлагают прописать условия перехода страны «к применению ядерного оружия, принятия решений на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия».

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин недавно «перечислял все причины, которые могут стать основанием для применения ядерного оружия»

«Все зафиксировано концептуально в РФ. Мне не известно о том, что сейчас идут какие-то обсуждения в плане дальнейшего совершенствования этой аргументации», — сказал Песков.

8 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американские аналитики стали всерьез рассматривать концепцию ядерной войны. Москва, по ее словам, считает подобную политику безответственной и крайне опасной.

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