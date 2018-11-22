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Пьяных водителей на Украине будут лишать прав и штрафовать на $1,8 тыс.

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Верховная рада Украины признала уголовным преступлением управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с наказанием в виде штрафа и лишения водительского удостоверения.

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Согласно изменениям, в первый раз провинившегося ждет штраф до $1,2 и запрет на вождение до трех лет. На такой же срок лицензию будут изымать при повторном нарушении, а сумма штрафа увеличится до $1,8.

Украинский парламент также приравнял к уголовным проступкам неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, и хулиганство, пишет ТАСС.

22 ноября сообщалось, что в России с начала текущего года ГИБДД зарегистрировала более полумиллиона случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. В отношении более 62 тыс. таких водителей были возбуждены уголовные дела.

На Украине, согласно официальной статистике, более трети ДТП происходит с участием нетрезвых автолюбителей. В 2017 году в стране было зафиксировано более 144 тыс. случаев вождения в состоянии опьянения.

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