В социальных сетях и СМИ почти каждый день обсуждают травлю школьников. Поводы появляются регулярно: видеоролик из Комсомольска-на-Амуре, появившийся в интернете на прошлой неделе, до сих пор вызывает споры о том, можно ли учителю рукоприкладствовать, если ребенок его довел. В Северодвинске учительница избивала детей скакалкой, на Сахалине педагог довела школьницу до слез из-за неопрятного вида. В Смоленской области ушла из жизни 14-летняя девочка, затравленная одноклассниками за бедность. Также стало известно о мальчике, которого в одинцовской школе прямо на уроке ученики избили до потери сознания.

Примеры можно перечислять очень долго. Но, увы, проблема насилия в школе существовала всегда. Почти каждый из нас может вспомнить о несправедливом или просто жестоком учителе или сверстнике, которого травили наши одноклассники, а возможно, и мы сами.

Как ни парадоксально, но возросший интерес к этой теме в какой-то мере может отражать рост общественного самосознания. Другая причина этой тенденции — широкое распространение интернета. Благодаря ему мы, с одной стороны, немедленно получаем любую информацию и можем тут же отреагировать на нее. А с другой стороны — создаются новые возможности для насилия, например кибербуллинг или преследование человека в Сети.

Сегодня психологи рассматривают школьное насилие как своего рода «болезнь группы», которая требует комплексного подхода. За травлей одного ребенка одноклассниками, как правило, стоит взрослый. Это может быть учитель или родитель, открыто или незаметно, иногда даже неосознанно, подстрекающий детей, натравливающий их на «неудобного» ребенка.

А «неудобным» может оказаться любой, отличающийся от основной группы, «мешающий» педагогу. Нередко это дети с особенностями здоровья, инаковость которых раздражает окружающих. Это, несомненно, признаки стигмы, клейма, которое общество ставит на людей другой национальности или расы, с особенностями психического развития, поведения и тому подобным. Бороться со стигматизацией можно с помощью образовательных программ, разрушая мифы и стереотипы вокруг «иных», в том числе людей с ментальными нарушениями. Замечательной площадкой для этого может стать интернет, в котором создаются сайты против насилия, публикуются ролики и методички для детей и взрослых.

Решение проблемы школьного насилия должно происходить на нескольких уровнях. На уровне государственных структур это количественное и, что особенно важно, качественное усиление психологической помощи в школе. Причем помощь должна оказываться не только детям, но и учителям, и родителям.

На уровне родителей — это построение более тесных, доверительных отношений внутри семьи, которые позволят своевременно узнать о проблеме и помочь ребенку. Узнав о школьной травле, родители должны немедленно обратиться в администрацию, а не ждать и терпеть. Хотя сейчас ученик, которого травят одноклассники, редко обращается за помощью к родителям, а обратившись, не всегда ее получает. Здесь необходима помощь семейных психологов, способных помочь гармонизировать отношения в семье и дать ребенку ту необходимую поддержку близких, которая позволит ему справится с этой сложной ситуацией без потерь.

Администрация учебного заведения с помощью школьных психологов должна тщательно проверять тревожную информацию и оценивать ситуацию в классе. Это позволит разобраться в ситуации и выявить тех взрослых, которые могут стоять за проблемой.

Школьные психологи с помощью педагогов и родителей должны проводить групповую, а при необходимости и индивидуальную работу не только с агрессорами и жертвами, но и с наблюдателями, допускающими подобную ситуацию.

Одно из наименее удачных решений этой проблемы — перевод ребенка в другую школу. В такой ситуации ребенок уходит побежденным, не справившись с трудностями, не пройдя реабилитацию. В новый коллектив он придет уже жертвой, нередко самим своим поведением провоцирующей возможных агрессоров.

Буллинг, травля ребенка одноклассниками или взрослыми — это всегда травмирующее событие. В зависимости от особенностей ребенка, его психической устойчивости оно может вызвать целый комплекс различных расстройств. Это может быть депрессия со снижением успеваемости, изменением поведения, нарушениями сна, аппетита, головными болями и другими симптомами. В зависимости от состояния помочь способен психолог, психотерапевт или психиатр. Особенно часто эта помощь требуется, если травмирующая ситуация затягивается надолго. При этом психогенные расстройства могут углубиться и принять хронический характер.

Психогенные расстройства — это реакция достаточно здорового человека на нездоровую ситуацию. После ее разрешения в большей части случаев они исчезают. Но, чтобы всё это не сказалось на психике ребенка, не оставило на ней след, не нарушило гармоничного развития, нужна помощь специалиста.

Автор — заместитель главы Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой

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