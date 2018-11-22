В Федерации автовладельцев оценили идею приравнять ряд лекарств к опьянению

Автомобилисты отреагировали на намерение ГИБДД приравнять действие ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что инициатива положительно скажется на ситуации на дорогах. По его словам, России нужно последовать примеру стран, где существует список лекарств, запрещенных к употреблению за рулем.

«Этот реестр должен быть обязательным для того, чтобы лечащие врачи, аптекари предупреждали граждан о том, что ряд лекарств запрещен для использования перед или во время езды в автомобиле», — цитирует Канаева «Федеральное агентство новостей».

Канаев подчеркнул, что автолюбителей необходимо предупредить, и только после этого приравнять эффект от употребления лекарств к алкогольному опьянению.

Также руководитель федерации предложил создать рекомендации о несовместимости препаратов.

Об инициативе ГИБДД стало известно ранее 22 ноября. Новый список запрещенных для водителей препаратов планируется создать совместно с Минздравом.

На данный момент некоторые лекарства принимать за рулем уже запрещено пунктом 2.7 ПДД, однако административная ответственность за это не предусмотрена.