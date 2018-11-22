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В ПФР анонсировали решение вопроса о накопительной части пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно прояснит вопрос о накопительной части пенсии. Об этом заявил в четверг, 22 ноября, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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Он напомнил, что накануне, 20 ноября, Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете ПФР на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов. Документ, в частности, определяет поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на постоянной основе с учетом тарифа в размере 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов. Дроздов также добавил, что отчисления пока заморожены.

«Отчисления по-прежнему заморожены, их продлили до 2021 года, имея в виду, что, наверное, в следующем году будет закон об ИПК, который в связке с этой нормой и даст возможность поставить точку в этом вопросе», — сказал глава ПФР.

В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2020 года. В сентябре 2018 года в ПФР сообщили, что заморозка продлится и в 2021 году.

Концепцию ИПК в 2016 году разработали Банк России и Минфин. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник. Отчисления будут составлять 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. В октябре 2018 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале будет опубликован для публичного обсуждения до конца 2018 года.

В июле в Центробанке предложили сделать замороженные в негосударственных пенсионных фондах накопления граждан первым взносом при вступлении в систему индивидуального пенсионного капитала.

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