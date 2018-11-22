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Директора и охранника школы в Москве заподозрили в избиении школьника

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Директора и охранника одной из московских школ заподозрили в избиении ученика пятого класса. Об этом телеканалу «360» сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, директор и охранник учебного заведения избили школьника и отказывались выпускать его с территории школы. С жалобой к правоохранителям обратились из детской городской поликлиники № 110. По словам врачей, 12-летний мальчик поступил к ним с множественными ушибами. После осмотра ребенка отпустили из лечебного учреждения.

Мать пострадавшего рассказала полицейским, что ребенка избили работники школы —директор и охранник. Женщина уже подала заявление в полицию и потребовала разобраться с ситуацией. По данному факту проводится проверка.

Ранее 22 ноября сообщалось, что полицейские на Украине по ошибке похитили и избили школьника.

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