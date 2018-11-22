Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Защита двух бывших полицейских, которых подозревают в изнасиловании дознавательницы в Уфе, заявили о наличии у них алиби. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.

По словам адвоката Асляма Халикова, 50-летний экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев ушел в тот день из отделения полиции в 22:00, а 51-летний бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев покинул отделение в 22:10, хотя потерпевшая заявила, что преступные действия в ее отношении были совершены с 22.40 до 00:30.

Он также отметил, что у защиты имеются все доказательства невиновности обвиняемых. Среди них свидетельские показания, телефонные звонки и записи с видеокамер, где видно, как Матвеев въезжал в свой двор, а Галиев находился в кафе «Отдых».

Халиков заявил, что будет настаивать на освобождении обвиняемых из-под стражи.

В изнасиловании дознавателя подозревают 51-летнего экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего экс-главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, а также 34-летнего бывшего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

По версии следствия, трое фигурантов дела совершили противоправные действия сексуального характера в ночь на 30 октября. Как рассказала потерпевшая, издевательства высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов продолжались всю ночь. У нее зафиксированы серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых.