Прямой эфир

Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита двух бывших полицейских, которых подозревают в изнасиловании дознавательницы в Уфе, заявили о наличии у них алиби. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.

Форменный разврат: в Уфе полицейские боссы надругались над подчиненной
Что известно о высокопоставленных подозреваемых в групповом изнасиловании дознавателя

По словам адвоката Асляма Халикова, 50-летний экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев ушел в тот день из отделения полиции в 22:00, а 51-летний бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев покинул отделение в 22:10, хотя потерпевшая заявила, что преступные действия в ее отношении были совершены с 22.40 до 00:30.

Он также отметил, что у защиты имеются все доказательства невиновности обвиняемых. Среди них свидетельские показания, телефонные звонки и записи с видеокамер, где видно, как Матвеев въезжал в свой двор, а Галиев находился в кафе «Отдых».

Халиков заявил, что будет настаивать на освобождении обвиняемых из-под стражи.

В изнасиловании дознавателя подозревают 51-летнего экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего экс-главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, а также 34-летнего бывшего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

По версии следствия, трое фигурантов дела совершили противоправные действия сексуального характера в ночь на 30 октября. Как рассказала потерпевшая, издевательства высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов продолжались всю ночь. У нее зафиксированы серьезные травмы, в том числе множественные разрывы тканей.

2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил под стражу всех подозреваемых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокаты обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских отказались обжаловать арест
Экс-полицейский из Уфы потребовал в СИЗО костюм за 100 тыс. рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017