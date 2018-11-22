Представитель Пельша прокомментировала информацию о его госпитализации

Сведения о госпитализации телеведущего Валдиса Пельша не соответствуют действительности. По словам его представителя, речь идет о плановом обследовании.

Представитель шоумена рассказала ТАСС, что Пельш планирует экспедицию в Антарктику для съемок документального фильма. Обследование нужно для подготовки к этой командировке.

«Ни о какой госпитализации речь не идет», — подчеркнула она.

Ранее 22 ноября СМИ сообщили об экстренной госпитализации Пельша. По информации канала РЕН ТВ, причиной стало нарушение сердечного ритма.

О планах съемки фильма в Антарктиде Пельш рассказал в начале ноября. По его словам, лента будет посвящена 200-летию открытия материка российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. Отъезд был намечен на 27 ноября. 3 декабря съемочная группа планировала уйти в автономную экспедицию со станции «Новолазаревская».