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Генконсульство Узбекистана создали в Ростове-на-Дону

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Генконсульство Узбекистана открылось в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба министерства юстиции этой страны в Telegram-канале. В его ведении будут находиться субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Сотрудники консульства будут поддерживать контакты с местными властями и решать текущие проблемы граждан, отмечает RostovGazeta. Ростов выбрали для создания учреждения, так как на большое количество уроженцев Узбекистана проживает на юге РФ.

Россия и Узбекистан могут в перспективе выйти на подписание пенсионного соглашения. Об этом «Известиям» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Узбекистан также предлагает создать на своей территории специальный центр, который бы выдавал патенты и разрешения на работу в России.

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