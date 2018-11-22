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В Минобороны отказались комментировать сообщения о назначении и.о. главы ГРУ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Министерстве обороны России отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о назначении вице-адмирала Игоря Костюкова исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ, более известное как ГРУ).

«Я не буду ничего вам комментировать на эту тему. Всё придет в свое время», — заявил «Известиям» руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-полковник Игорь Коробов, ранее занимавший должность главы ГУ Генштаба, умер в среду, 21 ноября. СМИ сообщали, что он скончался в результате тяжелой болезни.

Курс на преемственность

В случае официального подтверждения информации о назначении Костюкова и.о. главы ГУ Генштаба можно говорить о сохранении в ведомстве курса на преемственность, рассказал «Известиям» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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«Можно сказать, что прослеживается явный курс на преемственность. Насколько я знаю, он занимал пост первого заместителя умершего руководителя. Со стороны офицерского корпуса приветствуется преемственность. Кадры идут из общей команды», — отметил эксперт.

По его словам, важнейшее направление деятельности ГРУ нацелено на успешное проведение военных операций за пределами своей страны. Прежде всего речь идет о Сирийской Арабской Республике.

«Последние 20 лет начиная с 1989 года (окончание афганской войны. — Ред.) и до событий, которые начали происходить после «арабской весны» на Ближнем Востоке, мы практически не принимали участие в действиях на дальних рубежах. Можно назвать буквально 2–3 случая. В том числе косовский конфликт, когда мы перемещали десантную группировку, Таджикистан, осетино-грузинский конфликт, Приднестровье. В основном по странам СНГ мы продолжали использовать свою военную разведку и возможности Главного управления за пределами своей страны», — сказал Михайлов.

По его мнению, в Сирии Россия успешно показывает свои достижения военной разведки. «У нас прекрасно работает военная спутниковая разведка, работает на высшем уровне радиоэлектронная борьба — одна из лучших в мире сейчас. Работы огромное количество. Она сейчас всё больше связана с достижениями военно-технического прогресса. Прежде всего — это радиоэлектронная борьба, связь, доставка информации в различных ее вариантах. Развитие технических систем — всё это курируется Главным управлением», — заключил руководитель бюро.

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Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко заявил «Известиям», что уровень руководителя такой организации, как ГРУ, должен соответствовать самым высоким стандартам. По его мнению, развитие ГРУ может значительно зависеть от конкретных персоналий.

«Мы знаем  легендарных руководителей, как спецслужб, так и войскового уровня, от которых зависело очень многое. Это и бывший руководитель советской военной разведки генерал Петр Ивашутин, и командующий ВДВ Василий Маргелов, и многие другие. Поэтому лучше, если новым главой ГРУ будет сильный, волевой, яркий интеллектуальный руководитель», — заключил эксперт.

Кто такой Игорь Костюков?

Костюков был первым заместителем руководителя главного управления до смерти главы ГУ Генштаба Коробова. По данным источников, вероятность назначения Костюкова на данный пост «крайне велика».

«Если он будет назначен, то станет первым в истории ГРУ моряком, ставшим во главе военной разведки», — заявлял собеседник ТАСС.

По данным сайта «Герои страны», Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании Военно-дипломатической академии служил по линии военного атташате, затем в Главном разведывательном управлении, ​принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. Указом президента Костюкову в 2017 году присвоили звание Героя России.

По данным РБК, 29 декабря 2016 года вместе с Коробовым Костюкова включили в санкционный список Соединенных Штатов в связи с «действиями по подрыву демократии в США». 20 сентября 2018 года он был включен в новый санкционный список США якобы за вмешательства в американские выборы 2016 года.

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