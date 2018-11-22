Омский лагерь оплатит лечение ребенка после массового отравления

Родители ребенка, госпитализированного из детского лагеря в Омской области с кишечной инфекцией, через суд добились компенсации на лечение. Расходы будут взысканы с бюджетного учреждения.

Изначально родители напрямую обратились к руководству лагеря «Юбилейный» с требованием компенсировать расходы на лечение 14-летней дочери, однако получили отказ. Тогда пострадавшие обратились в региональное управление Роспотребнадзора. В защиту интересов несовершеннолетней ведомство подало иск в суд. Общая сумма, взысканная с учреждения, составила почти 8 тыс. рублей, из них 975 рублей — штраф за отказ в добровольном порядке выплатить компенсацию и 5 тыс. рублей — компенсация морального вреда. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Ранее сообщалось, что в августе 13 детей были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. У 12 несовершеннолетних диагноз не подтвердился. По решению суда деятельность лагеря была приостановлена. При проверке выяснилось, что в лагере не соблюдался питьевой режим, детей с признаками заболевания изолировали не вовремя, у сотрудников не было медкнижек.